Бибилов и Хаджимба выразили соболезнования родным погибших в Кемерово

Пожар в торговом центре в Кемерово (346)

Цветы и мягкие игрушки возле здания торгового центра Зимняя вишня в Кемерово

Цветы и мягкие игрушки возле здания торгового центра Зимняя вишня в Кемерово

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Лидеры Абхазии и Южной Осетии выразили соболезнования президенту России Владимиру Путину и родственникам погибших при пожаре в Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.

"Мы с глубокой скорбью восприняли известие о произошедшей трагедии, результатом которой стали многочисленные человеческие жертвы", — говорится в соболезновании президента Абхазии Рауля Хаджимба, опубликованном на сайте главы республики.

В свою очередь, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подчеркнул, что "весть о трагических событиях в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово глубокой болью отозвалась в сердцах" жителей республики.