Пучков поручил подготовить решение по сносу здания сгоревшего в Кемерово ТЦ

Пожар в торговом центре в Кемерово (327)

Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. Глава МЧС Владимир Пучков поручил подготовить проектное решение по сносу здания торгово-развлекательного центра в Кемерово, где в воскресенье случился пожар.

"Готовьте проектное решение по сносу здания, технологии, организация, по строительным конструкциям, кто планирует, кто осуществляет, кто контролирует, и что будет после сноса", — сказал Пучков в ходе селекторного совещания.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.