В МЧС рассказали о ходе аварийно-спасательных работ в ТЦ в Кемерово

Пожар в торговом центре в Кемерово (327)

Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018

Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сил и средств для работ на месте пожара в ТЦ в Кемерово достаточно, работы продолжаются, сообщил представитель МЧС России.

По его словам, все работы выполняются в строгом соответствии с планом проведения аварийно-спасательных работ.

"Всего для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечена группировка сил и средств в составе более 840 человек и 195 единиц техники. Сил и средств достаточно, работа продолжается", — сказал он на селекторном совещании.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.