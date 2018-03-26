МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Камера видеонаблюдения в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово зафиксировала начало пожара. Видео разместил в Тelegram телеканал 112.

На кадрах видно, как густой дым за несколько секунд распространился по помещению. Силуэты посетителей ТЦ сразу стали неразличимы.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. В больницах остаются десять пострадавших.

По делу о пожаре задержали четырех человек. Следователи заявили, что ТЦ работал "с серьезными нарушениями".

В Кемерово объявили трехдневный траур.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999-й, 57 жертв), доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007-й, 63 жертвы) и клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009-й, 153 жертвы).