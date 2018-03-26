МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел пожар, ранее был заводским помещением и не предназначен для торговли. Об этом рассказал эксперт в области проектирования торговых центров в интервью "Говорит Москва".

По его словам, проблемы с эвакуацией возникли из-за того, что при перестройке советской фабрики не учли новые нормы пожарной безопасности.

"Лестницы были построены в советские времена. По тем нормативам они проходили. Лестницы не расширялись при перепрофилировании здания. И должны были добавить их количество", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в подобном комплексе должно быть достаточное количество путей эвакуации, оборудованных системами пожаротушения, дымоудаления и подпоров воздуха.

"Там очень много может быть нарушений. Основное — человеческий фактор, разгильдяйство", — заключил источник.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерове произошел в воскресенье. Погибли 64 человека. В больницах остаются десять пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек.

По числу жертв кемеровский пожар — один из крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999-й, 57 жертв), доме престарелых в станице Камышеватская Краснодарского края (2007-й, 63 жертвы) и клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009-й, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>