Экс-сотрудников крымского правительства оштрафовали за майнинг на работе

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Экс-сотрудники аппарата крымского правительства оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый за незаконный майнинг криптовалюты в здании кабмина, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.

Экс-сотрудники крымского правительства обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Киевским районным судом г. Симферополя уголовное дело прекращено с назначением меры уголовно-правового характера обвиняемым в виде судебного штрафа на сумму 30 тысяч рублей каждому", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что с 20 сентября 2016 года по 31 января 2017 года обвиняемые в здании правительства республики организовали "процесс вычисления криптовалюты "биткоин" для получения личной прибыли.

"При помощи электронного кошелька Webmoney ими произведена конвертация вычисленных с помощью ЭВМ аппарата Совета министров Республики Крым блоков криптовалюты в российские рубли на общую сумму более 15 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Согласно заключению специалистов, в процессе вычисления криптовалюты было потрачено электроэнергии на общую сумму более 57 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемые возместили ущерб в полном объеме.

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