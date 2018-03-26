Воронежского подростка убило током, когда он делал селфи на крыше вагона

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Подросток в Воронежской области погиб от удара тока, делая селфи на крыше железнодорожного вагона-зерновоза, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Погиб из-за селфи 17-летний подросток в Воронежской области. Он попытался сфотографировать себя на крыше железнодорожного вагона-зерновоза и был смертельно травмирован электрическим током", — говорится в сообщении.

Когда и где именно произошел инцидент, не уточняется.