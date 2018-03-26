ХАБАРОВСК, 26 мар — РИА Новости. Следствие выявило нарушения санитарно-противоэпидемиологических требований сотрудниками Биробиджанского психоневрологического интерната, где умерли пять заболевших пневмонией пациентов, сообщает СУСК РФ по Еврейской автономной области.
"Как установлено следствием, с 15 по 25 марта 2018 года скончались пятеро пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната с диагнозом "пневмония". По результатам проверки выявлены факты нарушений санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) требований сотрудниками интерната. Вся необходимая медицинская документация изъята, назначены судебные экспертизы", — сообщает следственное управление.
Отмечается также, что все пациенты, а также сотрудники интерната проходят тщательное медицинское обследование.
Ранее правительство области сообщало, что 14 сотрудников интерната с признаками заболевания отстранены от работы.