СК выявил нарушения в психинтернате в ЕАО, где умерли пять человек

ХАБАРОВСК, 26 мар — РИА Новости. Следствие выявило нарушения санитарно-противоэпидемиологических требований сотрудниками Биробиджанского психоневрологического интерната, где умерли пять заболевших пневмонией пациентов, сообщает СУСК РФ по Еврейской автономной области.

Ранее сообщалось, что пять пациентов интерната умерли. В областную больницу госпитализированы 12 человек с диагнозом "пневмония", еще 27 человек проходят лечение в инфекционной больнице, из них у девяти лабораторно подтвержден грипп. Состояние всех пациентов средней степени тяжести. Новых заболевших к понедельнику не выявлено. Следствие возбудило уголовное дело по статьям "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Как установлено следствием, с 15 по 25 марта 2018 года скончались пятеро пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната с диагнозом "пневмония". По результатам проверки выявлены факты нарушений санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) требований сотрудниками интерната. Вся необходимая медицинская документация изъята, назначены судебные экспертизы", — сообщает следственное управление.

Отмечается также, что все пациенты, а также сотрудники интерната проходят тщательное медицинское обследование.

Ранее правительство области сообщало, что 14 сотрудников интерната с признаками заболевания отстранены от работы.