СК завел дело после смерти женщины от упавшей на нее глыбы льда в Подольске

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после смерти женщины от упавшей на нее глыбы льда с подъезда дома в Подольске, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 25 марта в Подольске с крыши 4-этажного жилого дома на голову женщине упала снежная наледь. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Следствие намерено в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего, а также определить, какие должностные лица ответственны за уборку ледяного покрова с крыши дома. К ответственности будут привлечены лица, которые не предприняли своевременных мер, чье бездействие повлекло за собой смерть женщины.