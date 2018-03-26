В Челябинской области двух человек и экс-следователя подозревают в убийстве

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Следственные органы подозревают двух жителей Челябинской области и бывшего следователя челябинского райотдела полиции в убийстве местного жителя, сообщает следственное управление СКР по региону.
В ходе расследования были задержаны двое местных жителей и бывший следователь районного отдела полиции Челябинска.
"По версии следствия, подозреваемые, предполагая, что у потерпевшего есть при себе большая сумма денег, привезли его в квартиру дома в Челябинске, чтобы завладеть деньгами. Денежных средств у того не оказалось, и подозреваемые… убили мужчину и завладели его внедорожником. После… автомобиль они перевезли в Копейск, установив на него фиктивные номера, а тело потерпевшего сокрыли", — говорится в сообщении.
По ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, добавляется в сообщении.