Суд взял под домашний арест замминистра экономического развития Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 26 мар — РИА Новости. Суд заключил под домашний арест на два месяца первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Елену Кильпа, подозреваемую в злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости представитель Ставропольского краевого суда.

Ранее СУ СК по Ставропольскому краю информировал, что в декабре 2015 года чиновница заключила госконтракт с одним из предприятий на оказание услуг по созданию медиа-контента для продвижения продукции товаропроизводителей Ставропольского края.

Стремясь скрыть некачественное исполнение работ, не обладая специальными познаниями, без проведения экспертизы подозреваемая подписала акт сдачи-приемки услуг на сумму более 9,9 миллиона рублей, заявляет следствие. При этом рыночная стоимость работы составила 950 тысяч рублей, отмечает СК.

"Суд заключил Кильпа под домашний арест на два месяца до 20 мая текущего года", — сказал собеседник агентства.