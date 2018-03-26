Сын гендиректора ТЦ в Кемерово не считает свою мать виноватой

Сотрудник пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 26 марта 2018

Сотрудник пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 26 марта 2018

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Денис Медведев, сын гендиректора торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово Надежды Судденок, опубликовал обращение к пользователям соцсетей на своей странице "ВКонтакте".

Он выразил соболезнования пострадавшим и призвал не обвинять его мать в трагедии, не разобравшись в фактах.

"Здесь за такой короткий промежуток времени уже много чего придумали и я прошу людей не знающих правды, не писать ложную информацию о моей маме", — говорится в сообщении.

По словам молодого человека, в Сети стала распространяться информация о том, что его мать является владелицей ТРЦ "Зимняя вишня" и несет ответственность за случившееся. Он опроверг эти сообщения, отметив, что Судденок не выкупала торговый центр, а занимала должность гендиректора компании-арендатора.

Медведев также подчеркнул, что за пожарную безопасность в ТРЦ "отвечают другие лица", которые должны проводить проверки и принимать решение о закрытии комплекса при наличии нарушений.

Молодой человек опроверг информацию о том, что его мать забрали на допрос из дома.

"У нее был выходной, ну только как она узнала все, она сразу поехала туда", — написал он.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 56 человек. В больницах остаются десять человек, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>