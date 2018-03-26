В алтайском курорте Белокуриха ввели режим ЧС из-за подтопления домов

БАРНАУЛ, 26 мар — РИА Новости. Власти Алтайского края ввели режим ЧС в городе-курорте федерального значения Белокуриха из-за подтопления 38 частных домов и 50 участков, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В связи с резким повышением температуры и обильными осадками — дождем и мокрым снегом, произошло таяние снега на прилегающих к городской черте горных склонах. В зону подтопления попало 38 частных домовладений, в том числе 50 приусадебных участков, пострадало 163 человека", — сообщили в ведомстве.

Для ликвидации последствий ЧС работают 22 единицы техники, задействовано 128 человек из организаций города и курорта. Чтобы не допустить мародерства, полицейские патрулируют улицы, попавшие в зону подтопления и где эвакуированы гражданские лица.

В настоящий момент все санатории работают в обычном режиме. Представители курортного бизнеса предоставляют технику и людей для борьбы с паводком, оказывают гуманитарную помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что паводок в Алтайском крае развивается по наихудшему сценарию. Наиболее сложная обстановка в Краснощековском, Чарышском и Третьяковском районах. Зарегистрированы подтопления 664 приусадебных участков, 223 жилых домов с населением 838 человек, в целом под угрозой подтопления населенные пункты более 10 районов.