ВОРОНЕЖ, 26 мар — РИА Новости. Киржачский районный суд во Владимирской области приговорил к ограничению свободы на один год местного жителя, из-за любви к девушке назвавшего себя террористом-смертником и сообщившего о готовящемся взрыве в Москве, сообщает в понедельник областная прокуратура.
"Судом установлено, что 8 августа 2017 года З. из хулиганских побуждений позвонил на номер телефона доверия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве и сообщил о том, что он является террористом-смертником, находящимся в городе Киржаче, и что завтра в Измайлово произойдет взрыв", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, свою вину мужчина признал полностью. По его словам, он таким образом "хотел доказать своей девушке, что она ему небезразлична, и он хочет возобновить с ней отношения".
"Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы. З. запрещено менять постоянное фактическое место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, запрещено выезжать за пределы Киржачского района без уведомления сроком на 1 год", — информирует надзорное ведомство.
Также осужденный обязан дважды в месяц являться на регистрацию. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, добавили в прокуратуре.