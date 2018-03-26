ВОРОНЕЖ, 26 мар — РИА Новости. Суд оставил на свободе двух руководителей благотворительного фонда в Курске, которые обвиняются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своего работника, причастного, по их мнению, к смерти кота одного из них, сообщил в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Максим Рассамакин.

Как сообщалось ранее, в отношении учредителя и председателя благотворительного фонда "Ваша опора" Евгения Гололобова и его заместителя Алексея Куклина СК возбудил дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных с угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью по отношению к потерпевшему. Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, в сентябре прошлого года фигуранты в квартире по улице Клыкова Курска совершили в отношении одного из своих волонтеров сексуальное насилие. Как информировало следствие, главы благотворительного фонда считали, что 18-летний парень причастен к смерти кота Гололобова, и решили ему таким образом отомстить. Подозреваемые были задержаны, решался вопрос об их аресте.

"Обвинение предъявили. В пятницу выходили с ходатайством об аресте, но суд его не поддержал. Пока мера пресечения у них не связана с ограничением свободы", — сказал собеседник агентства.

По словам Рассамакина, обвинение предъявлено по той статье, по которой и возбуждалось уголовное дело. Следствие, возможно, обжалует решение суда.

В рамках расследования дела СК даст правовую оценку деятельности фонда, поскольку у следствия "есть основания предполагать, что собранные с граждан денежные средства не в полном объеме перечислялись на благотворительные цели".

Фонд занимался сбором средств якобы на лечение больным детям. Деньги собирались на улицах, в торговых центрах, общественном транспорте в различных городах и регионах Черноземья. Им занимались нанятые работники, которым ежедневно выплачивался процент от выручки.