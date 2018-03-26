В Мурманской области мужчина до смерти избил пятилетнего мальчика

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Житель города Апатиты Мурманской области, до смерти избивший пятилетнего мальчика за разбросанные по комнате игрушки, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Республики Карелия, временно проживающего в городе Апатиты, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью)… Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 ноября 2017 года обвиняемый, находясь по месту временного проживания — в одной из квартир многоэтажного жилого дома в городе Апатиты, избил пятилетнего сына своей супруги за разбросанные по комнате игрушки. Мужчина нанес ему не менее 11 ударов руками по голове и телу. В результате ребенок получил не совместимую с жизнью закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, ссадины, гематомы и переломы рёбер. Ребенок от полученных травм скончался в больнице 5 ноября.

Сообщается, что обвиняемый совершённое деяние признал. На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Добавляется, что в ходе расследования дела допрошено более 30 свидетелей. Ситуационная экспертиза полностью подтвердила версию следователя о количестве нанесенных ударов ребенку обвиняемым, который вначале утверждал, что их было не более трех. Заключение комплексной амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы показало, что злоумышленник находился в состоянии вменяемости и осознавал совершаемые им действия. Следователем внесено представление в отдел по делам несовершеннолетних для устранения причин и условий совершенного преступления.