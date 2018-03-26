На Ямале при тушении пожара в жилом доме один из пожарных пропал без вести

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мар — РИА Новости. Сотрудник противопожарной службы пропал без вести в ходе тушения пожара в жилом двухэтажном деревянном доме в поселке городского типа Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"При обрушении кровли горящего дома в ходе ликвидации пожара без вести пропал 37-летний пожарный противопожарной службы ЯНАО. Пуровским межрайонным следственным отделом… по данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении следственного управления.
По данным МЧС, информации о пострадавших жильцах сгоревшего дома пока нет.