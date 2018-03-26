СК возбудил дело после гибели троих человек при пожаре в Амурской области

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Следователи в Амурской области возбудили дело по факту гибели троих человек, в том числе трехлетнего ребенка, при пожаре в жилом доме, сообщается на сайте СК РФ.

Пожар произошел в ночь на понедельник в квартире в жилом доме по улице Комсомольской в городе Райчихинск Амурской области.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.