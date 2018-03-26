Похороны погибших при пожаре в Кемерово проведут за счет областного бюджета

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Похороны всех погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово будут проведены за счет областного бюджета, сообщил первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов на селекторном совещании под руководством главы МЧС России Владимира Пучкова.

"Все затраты по похоронам погибших – они будут полностью проведены за счет областных средств", — сказал он. Трансляцию совещания вел телеканал "Россия 24".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 48 человек.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).