Первый этап поисково-спасательных работ в Кемерово должны завершить к 18.00

Пожар в торговом центре в Кемерово (95)

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

КРАСНОЯРСК, 26 мар — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пуков поставил задачу до 18.00 по местному времени (14.00 мск) завершить первый этап поисково-спасательных работ на месте пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово.

Об этом он заявил в понедельник во время селекторного совещания оперативного штаба.

"Первый этап поисково-спасательной работы мы сегодня должны завершить до 18.00", — сказал Пучков.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 48 человек.

По числу жертв кемеровский пожар — один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице "Россия" в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв).