Погибших при пожаре в Кемерово похоронят за счет областного бюджета

Пожар в торговом центре в Кемерово (95)

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

РИА НОВОСТИ ПОХОРОНЫ ВСЕХ ПОГИБШИХ ПРИ ПОЖАРЕ В КЕМЕРОВО БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА – ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>