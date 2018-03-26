В Приамурье три человека погибли при пожаре в жилом доме

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мар — РИА Новости. Три человека, в том числе трехлетний ребенок, погибли в результате пожара в ночь на понедельник в жилом доме в городе Райчихинск Амурской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"В квартире одного из домов, расположенных по улице Комсомольской в городе Райчихинск, при тушении возгорания пожарными были обнаружены тела мужчины 1970 года рождения и женщины 1992 года рождения, еще один потерпевший, трехлетний мальчик, скончался в машине скорой помощи" ", — говорится в сообщении.
В нем добавляется, что возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В свою очередь Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ) сообщает, что информация о пожаре в квартире в пятиэтажном доме поступило в дежурную часть в 2.15 (20.15 мск).
"Квартира оказалась четырехкомнатной, очаг возгорания находился в спальне. В одной из комнат огнеборцы нашли тела женщины и мужчины. Одновременно пожарные тушили огонь и продолжали обследовать комнаты, ища возможных пострадавших. В других помещениях им удалось обнаружить мужчину и трехлетнего ребенка. Обоих пострадавших пожарные — спасатели Федор Коломеец и Виталий Горный — вынесли из горящей квартиры и передали врачам скорой помощи", — сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.
Огнеборцам удалось спасти от огня крышу пятиэтажки и соседние квартиры. На месте работают сотрудники СК, полиции и отдела надзорной деятельности. В Райчихинск выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории для выяснения причин пожара.