В Приамурье три человека погибли при пожаре в жилом доме

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мар — РИА Новости. Три человека, в том числе трехлетний ребенок, погибли в результате пожара в ночь на понедельник в жилом доме в городе Райчихинск Амурской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"В квартире одного из домов, расположенных по улице Комсомольской в городе Райчихинск, при тушении возгорания пожарными были обнаружены тела мужчины 1970 года рождения и женщины 1992 года рождения, еще один потерпевший, трехлетний мальчик, скончался в машине скорой помощи" ", — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В свою очередь Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ) сообщает, что информация о пожаре в квартире в пятиэтажном доме поступило в дежурную часть в 2.15 (20.15 мск).

По данным центра, возгорание заметили жильцы расположенного напротив дома. На место выехала дежурная смена пожарных — восемь человек и две автоцистерны. Прибыв на место пожара через три минуты, огнеборцы обнаружили, что из окон квартиры на пятом этаже вырывается пламя. Поднявшись на верхний этаж, они увидели, что соседи уже пытаются открыть самодельную дверь в горящую квартиру. Пока одни пожарные эвакуировали жильцов подъезда, другим удалось отогнуть дверь и попасть внутрь помещения.

"Квартира оказалась четырехкомнатной, очаг возгорания находился в спальне. В одной из комнат огнеборцы нашли тела женщины и мужчины. Одновременно пожарные тушили огонь и продолжали обследовать комнаты, ища возможных пострадавших. В других помещениях им удалось обнаружить мужчину и трехлетнего ребенка. Обоих пострадавших пожарные — спасатели Федор Коломеец и Виталий Горный — вынесли из горящей квартиры и передали врачам скорой помощи", — сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Огнеборцам удалось спасти от огня крышу пятиэтажки и соседние квартиры. На месте работают сотрудники СК, полиции и отдела надзорной деятельности. В Райчихинск выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории для выяснения причин пожара.