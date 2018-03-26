Двое пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ остаются в тяжелом состоянии

КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. В стационарах медицинских учреждений Кемеровской области остаются десять пострадавших после пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня", состояние двоих из них оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 37 человек, среди них девять детей. Пострадали 45 человек, пропали без вести 64 человека, в том числе 41 ребенок.

"По информации на сегодняшнее утро, десять человек остаются в стационарах медицинских организаций области, в том числе двое детей. Один ребенок в стабильно тяжелом состоянии, один взрослый — тяжелое с положительной динамикой. Остальные — средней тяжести", — сказал собеседник агентства.

Большинство пострадавших отравились продуктами горения, некоторые получили ожоги верхних дыхательных путей. Как пояснил представитель ведомства, у обоих находящихся в тяжелом состоянии помимо отравления угарным газом диагностированы травмы.