МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожелал выздоровления пострадавшим при пожаре в Кемерово и выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией, сообщается на официальном сайте азербайджанского лидера.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 37 человек, среди них девять детей. Пострадали 45 человек, пропали без вести 64 человека, в том числе 41 ребенок.

"Уважаемый Владимир Владимирович, С глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате пожара в торговом центре в городе Кемерово. Выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении.

По числу жертв кемеровский пожар — один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице "Россия" в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв).