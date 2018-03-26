В Кемерово ребенку с тяжелой травмой хватает помощи местных медработников

Пожар в торговом центре в Кемерово (83)

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщил, что ребенку, который после пожара находится в кемеровской больнице с тяжелой травмой, пока хватает местной медпомощи.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 37 человек, среди них девять детей. Пострадали 45 человек, пропали без вести 64 человека, в том числе 41 ребенок.

"Будет рассматриваться вопрос по тому ребенку, который находится в больнице с тяжелой травмой, но пока наши медики успокаивают, что местных сил, средств и умений наших медицинских работников хватает", — сказал Чернов в эфире телеканала "Россия 24".

По числу жертв кемеровский пожар — один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице "Россия" в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв).