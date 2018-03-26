Явлинский выразил соболезнования родственникам жертв пожара в Кемерово

Пожар в торговом центре в Кемерово (73)

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимня вишня" в Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Примерно 70 человек пропали без вести, в том числе около 40 детей. Погибли 37 человек, среди них девять детей. Пострадали 45 человек.

"В Кемерово ужасная трагедия. Десятки погибших, много детей. Скорбим с Кемерово и соболезнуем родным и близким. Горе", — написал Явлинский в Twitter.