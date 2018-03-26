Власти Кузбасса решат вопрос о выделении помощи пострадавшим при пожаре

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Власти Кузбасса в понедельник решат, в каком объеме будет выделена помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кузбассе, заявил вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.

"Помощь будет, в каком объеме, уточняется", — сказал он на селекторном совещании с главой МЧС РФ по ликвидации последствий пожара.

Сообщение о пожаре в четырехэтажном торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово поступило в воскресенье около полудня по московскому времени. По последним данным, погибли 37 человек, из них девять детей, 45 человек пострадали. Также сообщалось, что примерно 70 человек числятся пропавшими без вести, в том числе около 40 детей.