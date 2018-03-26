Появилось видео с посетителями ТЦ в Кемерово, попавшими в огненную ловушку

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Телеканал НТВ опубликовал видео, в котором, предположительно, посетители ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово пытаются спастись из горящего здания.

Еще одно страшное видео из горящего ТЦ в Кемерово. Заблокированные на лестнице люди пытаются выбраться из огненной ловушки. Удалось ли им спастись, неизвестно pic.twitter.com/03MyGXq2tm — НТВ (@ntvru) 25 марта 2018 г.

На кадрах видно, как несколько мужчин оказались заблокированы на лестнице — сверху и снизу видны языки пламени, помещение сильно задымлено. Один из них пытается сломать дверь.

"Мужики, сейчас точно задохнемся", — комментирует происходящее автор видео.

Неизвестно, удалось ли им спастись.

Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным Следственного комитета России, на данный момент подтверждена гибель 37 человек, десятки человек, в том числе дети, числятся пропавшими без вести.

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>