В Госдуме прокомментировали трагедию в Кемерово

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя трагедию в Кемерово, заявил РИА Новости, что в России необходимо добиваться неотвратимости ответственности, а не ужесточения законодательства.

Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным СК РФ, на данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре.

"На мой взгляд, необходимо акцент сместить сегодня не на ужесточение законодательства, а прежде всего на неотвратимость ответственности. Поскольку уже по первым данным видим, что пожарная сигнализация не сработала", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "очень много было материалов внутри торгового комплекса, которые легко воспламеняются".

"И неизвестно, насколько данный торговый комплекс, на этот счет эксперты и специалисты еще ответят, соответствовал требованиям пожарной безопасности в том виде и в соответствии с теми требованиями, которые реально установлены для таких торговых комплексов", — отметил парламентарий.