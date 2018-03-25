Пожар в торговом центре в Кемерово. Онлайн-репортаж

- 23:19
В Кемерово посетителям ТЦ "Зимняя вишня" из-за пожара приходилось выпрыгивать из окон pic.twitter.com/FVEwkzVoBn— Шы́мaновский (@Shymazziy) 25 марта 2018 г.
- 23:17
СК подтвердил гибель 37 человек
В ведомстве уточнили, что разбор завалов еще продолжается.
- 23:14
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что пропавшими без вести числятся 69 человек, из которых 40 детей.
- 23:10
За медицинской помощью обратились более 40 человек
Большинство пострадавших пока остается в больницах. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе на месте ЧП.
- 23:08
Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану в воскресенье днем. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания.
Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли, на данный момент возгорание удалось полностью локализовать.
- 23:07
- 23:06
Число погибших достигло 37 человек
Десятки числятся пропавшими без вести.