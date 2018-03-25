Источник сообщил, что число жертв пожара в кемеровском ТРЦ выросло до семи

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018

КЕМЕРОВО, 25 мар — РИА Новости. Количество погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово увеличилось до семи человек — найдены тела мужчины и ребенка, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем этаже ТЦ.

Ранее сообщалось, что спасатели прошли три из четырех этажей горящего торгово-развлекательного центра и там не обнаружили тел погибших. Пробиться на четвертый этаж не давала высокая температура.

"Спасатели добрались до четвертого этажа, где находится очаг возгорания, и нашли там тела еще двух погибших — мужчину с мальчиком", — сказал собеседник агентства. Официально эту информацию пока не подтверждают.