Источник сообщил, что число жертв пожара в кемеровском ТРЦ выросло до семи

КЕМЕРОВО, 25 мар — РИА Новости. Количество погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово увеличилось до семи человек — найдены тела мужчины и ребенка, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что спасатели прошли три из четырех этажей горящего торгово-развлекательного центра и там не обнаружили тел погибших. Пробиться на четвертый этаж не давала высокая температура.
"Спасатели добрались до четвертого этажа, где находится очаг возгорания, и нашли там тела еще двух погибших — мужчину с мальчиком", — сказал собеседник агентства. Официально эту информацию пока не подтверждают.