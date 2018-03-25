Выброс газа на полигоне "Ядрово" был разовым, сообщила Комкова

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Выброс газа на полигоне "Ядрово" под Волоколамском в ночь на 25 марта был разовым, среднесуточного превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ не зафиксировано, сообщила РИА Новости советник министра экологии и природопользования Московской области Мария Комкова.

"Это было разовое превышение, среднесуточного превышения нет. Да, там была небольшая трещина в теле полигона, и в связи с этим произошёл небольшой выброс газа, ее тут же обнаружили и в течение получаса ликвидировали. Ночью трудились все наши службы, представители руководства области, района и представители МЧС также были на месте. Ещё ночью убедились вместе с местными жителями, что в 02:00 уже никаких превышений не было", — сказала Комкова.

По ее словам, в связи с выбросом не было зафиксировано отравлений, "никто не госпитализирован, было только несколько обращений в местную ЦРБ по поводу жжения в горле".

"В результате этого разового выброса было зафиксировано не в 7, а в 4,8 превышение, что составляет менее 0,04 миллиграмма на метр кубический ПДК рабочей зоны; там где работают люди считается норма 10 миллиграмм на метр кубический. Был неприятный запах, но он появился после того, как мы закончили все работы. Сначала выявили дырку на теле полигона, ее затампонировали быстро, но за счёт того, что небольшой кусок газа вышел, он через какое-то время дошёл до города и потом пошли жалобы от жителей о том, что пахнет", — пояснила Комкова.

По ее словам, пока на полигоне не будет установлена система дегазации, незначительные выбросы возможны.

"Договор между руководством полигона и голландской компанией о проведении на объекте дегазации был заключен 15 марта. Вчера презентовали проект дегазации, в первых числах июня она уже должна начать работать. Это единственный способ, придуманный в мире, как окончательно устранить все эти неприятные воздействия полигона", — сказала Комкова.

Советник министра напомнила, что накануне в здании администрации Волоколамского района прошел круглый стол, на котором присутствовали спецпредставитель губернатора Московской области в Волоколамске Александр Чупраков, и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев, министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, директор полигона Ядрово, директор голландской компании, представители общественности и местные жители. На совещании "было пошагово рассказано о том, что будет происходить на полигоне в ближайшее время".

"В частности, было решено поставить на полигоне специальную палатку МЧС, инициативная группа общественного контроля вчера вечером была на полигоне и увидела, как ведут подготовку к дегазации", — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что голландская компания, которая будет проводить дегазацию на полигоне "Ядрово", осуществила порядка 400 подобных проектов в Европе.