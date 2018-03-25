На Алтае пропала двухлетняя девочка

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Двухлетняя девочка пропала в Республике Алтай, незадолго до этого она была вместе с отцом на улице рядом с их домом, сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай по факту безвестного исчезновения двухлетней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в пятницу в обед девочка находилась вместе со своим отцом на улице около дома, недалеко от которого протекает река Кокса. Мужчина ремонтировал принадлежащий ему автомобиль и не наблюдал за ребенком. Примерно через 20 минут он обнаружил, что дочери нет рядом и вместе с родственниками начал поиски девочки. Когда поиски не дали результата, мать девочки сообщила в правоохранительные органы об исчезновении ребенка.

Сейчас ведутся следственные действия и поиск ребенка, выясняются все обстоятельства исчезновения девочки. К поиску привлечены силы МЧС, полиции, УФСИН, УФССП, волонтеры, местные жители, военнослужащие погранвойск, уточнили в СК.

Для расследования дела сформирована следственно-оперативная группа. Кроме того, к расследованию подключились сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ, а также следователи-криминалисты регионального управления СК России. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, следователи планируют дать правовую оценку работе органов системы профилактики, дополняется в сообщении.