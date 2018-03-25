На Алтае пропала двухлетняя девочка

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Двухлетняя девочка пропала в Республике Алтай, незадолго до этого она была вместе с отцом на улице рядом с их домом, сообщается на сайте СК РФ.
Как отмечается, в пятницу в обед девочка находилась вместе со своим отцом на улице около дома, недалеко от которого протекает река Кокса. Мужчина ремонтировал принадлежащий ему автомобиль и не наблюдал за ребенком. Примерно через 20 минут он обнаружил, что дочери нет рядом и вместе с родственниками начал поиски девочки. Когда поиски не дали результата, мать девочки сообщила в правоохранительные органы об исчезновении ребенка.
Для расследования дела сформирована следственно-оперативная группа. Кроме того, к расследованию подключились сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ, а также следователи-криминалисты регионального управления СК России. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, следователи планируют дать правовую оценку работе органов системы профилактики, дополняется в сообщении.