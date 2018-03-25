В Петербурге полиция задержала мужчину, сообщившего о "минировании" дома

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции Приморского района Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании жилого дома в Сестрорецке, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Двадцать третьего марта на телефон службы "112" позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заминировании дома в Сестрорецке. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 52-летнего гражданина", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.