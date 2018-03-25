СК направил в Кемерово следственную группу из Москвы

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" на проспекте Ленина, 35 в Кемерово. Позже СК РФ подтвердил гибель трех детей и одной женщины, еще 26 человек пострадали. Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре в торговом центре Кемерово в центральный аппарат СК России… Для организации работы по расследованию уголовного дела в Кемерово направлена следственная группа центрального аппарата, в состав которой вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования подобных происшествий", — сказала Петренко.

Она также отметила, что председатель СК РФ поручил обеспечить тщательное расследование произошедшего, установив все обстоятельства, повлекшие гибель людей.

Петренко сообщила, что Бастрыкин дал указание максимально оперативно разобраться в причинах пожарах и дать принципиальную юридическую оценку действиям всех лиц, имеющих отношение к функционированию и безопасности торгового комплекса.