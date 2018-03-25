Электроснабжение жителей Якутии восстановили после аварии

ХАБАРОВСК, 25 мар — РИА Новости. Электроснабжение Центрального энергорайона Якутии, а также части потребителей Якутска, которые в воскресенье остались без электричества, полностью восстановлено, сообщает ПАО "Якутскэнерго".

Ранее сообщалось, что в 12.28 (06.28 мск) в воскресенье без энергоснабжения осталась часть потребителей Якутска и Центрального энергорайона Якутии, куда входит несколько муниципальных районов республики. Это произошло из-за остановки части генерирующего оборудования ЯГРЭС-2 из-за падения давления газа. Прокуратура проводит проверку.

"Оперативный персонал ПАО "Якутскэнерго" полностью восстановил режим работы системы электроснабжения Центрального энергорайона. Отключённых потребителей нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты проводят анализ ситуации, приведшей к перерыву в энергоснабжении.