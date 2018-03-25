СК завел уголовное дело по трем статьям после КТО в Дагестане

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям после контртеррористической операции в Дагестане, в которой был ликвидирован бандит, связанный с ИГ* ("Исламское государство"*).

Ранее в субботу сообщалось, что в ходе КТО в Ботлихском районе Дагестана был нейтрализован бандит, связанный с террористами ИГ*.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств)", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.