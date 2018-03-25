Возле горящего торгового центра в Кемерово перекрыли движение

КЕМЕРОВО, 25 мар — РИА Новости. Полицейские организуют оцепление около торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в Заводском районе Кемерова, где в воскресенье днём произошёл пожар, движение в этой части города перекрыто, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.

По данным областного ГУ МЧС, задымление произошло днём на четвертом этаже торгового центра на улице Ленина. На месте работают более 60 пожарных. Эвакуировано 100 человек. Официальной информации о пострадавших и погибших пока не поступало. Источник в экстренных службах региона сообщал, что четыре человека погибли, еще семеро пострадали.

"Сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие к месту происшествия, помогли работникам заведения провести эвакуацию посетителей и сейчас в целях безопасности граждан организуют оцепление", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, сотрудники ГИБДД эвакуируют припаркованные на стоянке у торгового комплекса автомобили, обеспечивают беспрепятственный проезд оперативных и экстренных служб, карет скорой помощи и спецтехники.

"В целях обеспечения безопасности движение по проспекту Ленина на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Дзержинского временно перекрыто в обоих направлениях", — уточнили в ГУМВД.