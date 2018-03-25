СК возбудил уголовное дело из-за пожара в ТЦ в Кемерово

МОСКВА/КЕМЕРОВО, 25 мар — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело в связи с пожаром в кемеровском торговом центре, в результате которого погибли четыре ребенка, сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" по адресу: проспект Ленина, дом 35. Площадь пожара составляет уже 500 квадратных метров.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области в связи с пожаром, повлекшем человеческие жертвы, возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

"При проведении спасательных работ были обнаружены тела четверых детей, находившихся в детской комнате", — отметили в СК.

В ведомстве также сообщили, что имеются пострадавшие, их точное число устанавливается. В настоящее время работа по ликвидации огня продолжаются, добавили в СК.

На месте происшествия работает следственная группа. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего. Также устанавливаются собственники и арендаторы помещений торгового центра, изымается имеющая значение для следствия документация, отметили в ведомстве.

"В рамках расследования следователи не только установят причины пожара, но и дадут принципиальную правовою оценку действиям представителей торгового комплекса, а также действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в торговом комплексе", — добавили в СК.

В свою очередь старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич сообщила РИА Новости, что прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".

"Прокуратурой Кемеровской области организована проверка в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня". На место незамедлительно выехал прокурор Заводского района города Кемерова Вячеслав Тиунов. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, надзорное ведомство, в частности, будет проверять соблюдение требований пожарной безопасности в здании и даст оценку действиям должностных лиц ТРЦ.

Полицейские оцепили территорию около торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" и временно перекрыли движение по проспекту Ленина на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Дзержинского в обоих направлениях.