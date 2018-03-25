МЧС бросило все имеющиеся силы на тушение горящего ТЦ в Кемерово

КЕМЕРОВО, 25 мар — РИА Новости. МЧС бросило все имеющиеся силы на тушение пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, откуда спасли 20 человек и эвакуировали 100 посетителей и сотрудников комплекса, сообщили РИА Новости в областном главке министерства в воскресенье.

"На тушении пожара задействовано 15 расчетов, более 60 человек личного состава. Ведутся работы по ликвидации пожара, брошены все силы, какие возможно. Из здания ТРЦ спасено 20 человек, всего эвакуировано сто человек", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" по адресу: проспект Ленина, дом 35. Площадь пожара составляет уже 500 квадратных метров.

По данным МЧС, очаг возгорания находится на верхнем, четвертом этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами.