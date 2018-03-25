Жителя Новгородской области, устроившего стрельбу по полицейским, задержали

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Житель Новгородской области, устроивший стрельбу по правоохранителям, приехавшим по его просьбе для "спасения от оборотней", задержан, сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось, что мужчина, который ранил полицейского в одном из сел Новгородской области, заперся в доме с охотничьим ружьем и открыл огонь по бойцам Росгвардии. Один из правоохранителей был ранен и доставлен в больницу.

"Пятидесятидвухлетний мужчина, тяжело ранивший участкового, задержан в ходе спецоперации в Новгородской области", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работает следственная группа СУ СКР по Новгородской области. Расследуется уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.