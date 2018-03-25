В Кемерово при пожаре в ТЦ пострадали семь человек, сообщил источник

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли, еще семеро пострадали при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" по адресу: проспект Ленина, дом 35. Площадь пожара составляет уже 500 квадратных метров.

"По уточненным данным, в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли четыре человека, пострадали семеро", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в МЧС РФ, всего к тушению пожара от МЧС России привлечены более 210 человек и 48 единиц техники, к месту происшествия направлена лаборатория для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе.

Как отметили в МЧС, были спасены 20 человек, проведена эвакуация 100 человек.