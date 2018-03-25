В Кемерово при пожаре в ТЦ погибли четыре ребенка, сообщил источник

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово стали четыре ребенка, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

​

Они погибли от отравления продуктами горения. Еще семеро пострадали.

По словам собеседника агентства, площадь возгорания достигла 500 квадратных метров.

Публикация от КЕМЕРОВО 💥 (@mreporter_kemerovo) 25 Мар 2018 в 3:16 PDT

В МЧС рассказали, что к тушению пожара привлекли более 210 человек и 48 единиц техники. К месту происшествия направлена лаборатория для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе.





Спасти удалось 20 человек. Всего эвакуировали сто.





Четырехэтажный торговый центр "Зимняя вишня" находится по адресу проспект Ленина, 35.