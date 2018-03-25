Движение по дороге в Приэльбрусье ограничено из-за опасности схода лавин

НАЛЬЧИК, 25 мар – РИА Новости. Движение по трассе, ведущей в Приэльбрусье, ограничено из-за высокой опасности схода лавин, также закрыты для посещения несколько туристических маршрутов, сообщает в воскресенье ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В воскресенье в связи с выпадением большого количества осадков движение на федеральной автодороге Прохладный-Азау (А158) на участках: поселок Нейтрино, мост поселка Эльбрус, турбаза Тегенекли, поселок Байдаево, окраина поселка Терскол, поляна Азау осуществляется одиночным порядком при наблюдении за прилегающим склоном", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что для посещения закрыты поляны Нарзанов, Чегет, Азау, ущелье Шхельда и канатные дороги. "В горах Кабардино-Балкарии сохраняется лавиноопасность", — уточняет ведомство.

Ранее сообщалось, что утром в субботу в Эльбрусском районе на автомобильную стоянку на поляне Азау сошла лавина, под которой оказались 15 автомобилей. В результате никто не пострадал, объекты инфраструктуры не нарушены. Движение по автодороге Прохладный — Азау не перекрывалось. К 15.00 мск все 15 автомобилей были откопаны, работы по расчистке автостоянки завершены.