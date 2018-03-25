В Алтайском крае подтоплены две дороги

БАРНАУЛ, 25 мар — РИА Новости. Две автомобильные дороги и подходы к мостам подтоплены в двух районах Алтайского края, сообщает в воскресенье пресс-служба "Алтайавтодора".

"Подтоплена автомобильная дорога "Маралиха — Куйбышево — Чинета —Генералка" между с.Маралиха и с.Куйбышево, а также затоплены подходы к мосту через р.Чарыш в районе с.Усть-Чагырка в Краснощековском районе",- говорится в сообщении.

Также подтоплены подходы к мосту на автомобильной дороге "Калининский — Сибирячиха — Александровка" между Садовым и Сибирячихой в Солонешенском районе.

Все дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин ввел режим чрезвычайной ситуации в Краснощековском районе региона, где из-за паводка оказались подтоплены около 200 жилых домов и более 500 приусадебных участков.

По словам начальника главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игоря Лисина, общая группировка сил в районе составляет 340 человек, 160 единиц техники. Задействованы также силы Сибирского спасательного центра, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по краю.