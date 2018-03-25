При пожаре в квартире в Санкт-Петербурге погибли двое детей

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти двух детей в результате пожара в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, поздно вечером 24 марта в квартире одного из домов на улице Гаккелевская, где находились без присмотра пятилетняя девочка и ее двухлетний брат, произошел пожар. Несмотря на то, что врачами скорой были предприняты все реанимационные мероприятия, спасти детей не удалось. Они скончались в автомобиле скорой помощи от отравления угарным газом.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, дети, родители которых были на работе, включили кипятильник в розетку и положили его на диван, в результате чего начался пожар.

Следователи устанавливает все обстоятельства произошедшего.