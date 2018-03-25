Часть жителей Якутска осталась без света из-за аварии

ХАБАРОВСК, 25 мар — РИА Новости. Часть потребителей Якутска и центральных районов Якутии осталась без света из-за аварии, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель "Якутскэнерго".

"Энергию отключили в 12.28 (06.28 мск) в воскресенье. Без энергоснабжения остается часть потребителей города Якутска и центрального энергорайона Якутии", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, начата проверка по факту случившегося.

Как сообщает "Якутскэнерго", энергетики ПАО "Якутскэнерго" (входит в Группу "РусГидро") восстанавливают энергоснабжение города Якутска и улусов Центрального энергорайона, ограниченное из-за остановки части генерирующего оборудования ЯГРЭС-2 из-за падения давления газа.

"В 12:28 (6.28 мск) падение давления газа вызвало остановку компрессора, что повлекло защитное отключение ГТУ-2, 3 и 4 на ЯГРЭС-2. Энергетики ЯГРЭС произвели запуск дополнительных ГТУ в целях компенсации выбывших мощностей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на ЯГРЭС-1 в работе ГТЭ-45-3 ст. №3, 4, 5 и 6. Готовятся к запуску ГТУ-7 и 1. Ведется переключение линий. В улусах развернуты дизельные электростанции.

"Энергоснабжение жителей будет восстановлено в ближайшее время", — отмечается в сообщении.