Движение по Военно-Грузинской дороге на юг остановили из-за непогоды

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Участок Военно-Грузинской дороги между Владикавказом и Ларсом в направлении на юг полностью закрыт из-за ухудшения погодных условий в Грузии, сообщается на сайте южного центра МЧС России.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии запретить движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 23 часов 15 минут 24 марта 2018 года до особого распоряжения", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.