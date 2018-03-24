Все учебные заведения Курганской области проверят после ЧП в Шадринске

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Все учебные заведения Курганской области проверят после инцидента со стрельбой в школе Шадринска, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

В среду 13-летняя ученица школы в Шадринске открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. По сообщению ГУМВД РФ по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась.

Омбудсмен на своей странице в Facebook сообщила, что вернулась из Курганской области, где встречалась с детьми из класса, где произошла стрельба, с родителями потерпевших детей и родителями девочек, в отношении которых ведется расследование. Также она приняла участие в проверке школы в Шадринске и межведомственном совещании, встретилась с губернатором.

"На совещании поручено проверить все образовательные учреждения. Формально необходимые регламенты существуют, но порой только на бумаге, в отчетах. А на самом деле пусто. Школьные психологи, меняясь, не оставляли даже записей о своей работе… По итогам совещания будут пересмотрены подходы в оценке эффективности работы системы профилактики. Проведены проверки по образовательным учреждениям с точки зрения исполнения, а не наличия программ", — написала Кузнецова.

Как сообщалось ранее, в ходе проверки было выявлено нарушение: в 2016-м году в этой же школе погиб ребёнок в результате суицида. Прокуратура посчитала причиной неквалифицированную работу психолога. Как отметила омбудсмен, школа никак не отреагировала на представление прокурора, при устройстве на работу следующего психолога даже не спросили справку об отсутствии судимости.

Кузнецова подчеркнула также, что после ЧП в ряде регионов в этой школе все равно не обратили внимание на накалённую ситуацию в классе, не поговорили с родителями, не попытались привлечь специалистов. Она добавила, что ответственные уже назначены, к разрешению ситуации подключены клинические психологи для работы с родителями и детьми. Также, по ее мнению, "нужны не "решения ради решений", а точные меры, основанные на глубоких исследованиях ситуации, и, главное, работающие на опережение".