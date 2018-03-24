Опубликовано видео контртеррористической операции в Дагестане

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет (НАК) обнародовал видеозапись контртеррористической операции (КТО) в Дагестане, сообщает информационный центр НАК.

Ранее сообщалось, что в ходе КТО в Дагестане был нейтрализован бандит, связанный с террористами ИГ* ("Исламское государство"*).

На видео видно, как сотрудники провели штурм и осмотр дома, в котором находился преступник.

В субботу, 24 марта, спецназ ФСБ РФ при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел блокировал дом, где укрывался бандит. Преступник, отказавшийся сложить оружие и сдаться властям, в ходе боестолкновения был нейтрализован.

По данным НАК, им оказался находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший ИГ* ("Исламское государство"*) и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.